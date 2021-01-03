“واشنطن بوست” تكشف مكالمة مسربة يضغط خلالها ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب هدد سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر من “تبعات جنائية” إذا لم يتجاوب مع رغبته بإيجاد نحو 12 ألف صوت لقلب فرق الأصوات لصالحه مع منافسه جو بايدن.

ووفق الصحيفة فإن ترامب حذر سكرتير ولاية جورجيا في مكالمة هاتفية استمرت ساعة يوم أمس من “تبعات جنائية” إذا لم يتجاوب مع ادعاءاته بشأن حدوث عمليات تزوير في انتخابات الولاية وذلك للحصول على أصوات كافية لإلغاء هزيمته.

وحصلت الصحيفة الأمريكية على تسجيل للمحادثة التي استهلها ترامب بتوبيخ رافنسبرجر وتوسل إليه أن “يتصرف” وهدده بـ “عواقب جنائية”.

وطوال المكالمة رفض رافنسبرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب موضحين أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المكشوفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ 11779 صوتاً في جورجيا كان “عادلاً ودقيقاً”.

من جهتهم قال خبراء الانتخابات إن هذه المكالمة “تثير أسئلة قانونية”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت في العشرين من تشرين الثاني الماضي أن ترامب يحضر سيناريوهات مختلفة ويتخذ خطوات هستيرية في محاولة يائسة منه لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه وذلك بعد أن أعلنت السلطات في ولاية جورجيا أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين ثبتت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بهزيمته وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا خسر اغلبها في الوقت الذي يتزايد فيه القلق من سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس المنتهية ولايته مؤخراً بما فيها إقالات وتعيينات في وزارة الدفاع “البنتاغون” الأمر الذي عكس جوا يشوبه الكثير من الترقب لما قد يحدث خلال المرحلة الانتقالية قبيل تسليم السلطة إلى بايدن.

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