استشهاد 6 مدنيين باعتداء إرهابي على حافلة قرب منطقة وادي العذيب بريف سلمية

استشهد 6 مدنيين مساء اليوم جراء اعتداء إرهابي على الحافلة التي كانوا يستقلونها قرب منطقة وادي العذيب في منطقة السلمية بريف حماة.

وذكر مراسل سانا أنه نحو الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم تعرضت حافلة على طريق السلمية الرقة قرب منطقة العذيب لاعتداء إرهابي ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين تم نقل جثامينهم إلى مشفى السلمية الوطني.

وتنتشر في بعض مناطق البادية خلايا إرهابية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي والتي تحظى بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي التي تحتل منطقة التنف بالقرب من مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المتاخمة للبادية ولاسيما الطرق والتجمعات السكانية المتفرقة.

واستشهد 25 مواطناً وأصيب 13 آخرون بجروح في الثلاثين من الشهر الماضي جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر.

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