الصحة: 94 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 61 حالة ووفاة 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 61 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11710 شفيت منها 5546 حالة وتوفيت 729.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم #الأحد ٣ كانون الثاني ٢٠٢١

الإصابات :

١٥ في حمص

١٥ في طرطوس

١٤ في اللاذقية

١٣ في دمشق

١٢ في ريف دمشق

١٠ في حلب

١٠ في دير الزور

٥ في السويداء

حالات الشفاء :

١٢ في دمشق

١٠ في حمص

٩ في حلب

٨ في ريف دمشق

٧ في اللاذقية

٥ في طرطوس

٤ في درعا

٣ في السويداء

٣ في حماة

حالات الوفاة :

٣ في حمص

٢ في دمشق

١ في حلب

طباعة