برلماني ألماني: الحكومة لم تلتزم بحظر تصدير السلاح للسعودية

انتقد النائب عن حزب الخضر في البرلمان الألماني “بوندستاغ” أوميد نوريبور عدم التزام الحكومة الألمانية بالحظر المفروض على تصدير السلاح للنظام السعودي الذي يقود عدواناً على الشعب اليمني.

ونقل موقع دويتشه فيله عن نوريبور قوله: البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته الورقة التي كتب عليها، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية لم تلتزم بالحظر.

جاء كلام نوريبور هذا بعد أن أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على سؤال من النائب أن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020 على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول في الشرق الأوسط بعضها على صلة بالحرب على اليمن.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عام 2018 وقف صادرات الأسلحة للأطراف المتورطة في العدوان على اليمن وعلى رأسها النظام السعودي.

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