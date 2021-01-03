إصابات ووفيات جديدة بكورونا في المكسيك وإندونيسيا وسلوفاكيا

سجلت المكسيك 6359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليون و443544 إصابة.

ووفقاً لموقع وورلد ميترز الخاص بالإحصاءات العالمية تم تسجيل 344 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 126851 حالة.

وفي إندونيسيا ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 765350 بعد تسجيل 6877 إصابة جديدة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 22734 بعد الإبلاغ عن 179 حالة جديدة.

وفي سلوفاكيا تم تسجيل 67 حالة وفاة و1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2317 بينما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 187463 إصابة.

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