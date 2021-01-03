سوق دمشق للأوراق المالية يسجل أعلى قيمة لمؤشريه منذ عام 2009
حقق مؤشراً سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة تداولات جلسة اليوم أعلى قيمة لهما على الإطلاق منذ انطلاق السوق في عام 2009.
وارتفع مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية 52 نقطة ليصل إلى8134.58 نقطة بينما ارتفع مؤشر الأسهم المثقل بالأسهم الحرة 11 نقطة ليصل إلى1278.51 نقطة.
وبلغت قيمة التداول اليوم وفق بيان للسوق تلقت سانا نسخة منه 52 مليون ليرة سورية وبحجم تداول 67 ألف سهم توزعت على 107 صفقات تعود لـ12 شركة.
وسجلت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 9 شركات وهي بنوك البركة وقطر الوطني وسورية والمهجر وسورية الدولي الإسلامي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والشرق وعودة وفرنسبنك وشركة العقيلة للتأمين التكافلي، بينما كان سهم بنك الشام هو المتراجع الوحيد.
وأغلق سهما شركة إسمنت البادية والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية مساويين لسعري إغلاق جلسة التداول السابقة.
ولم تسجل أسهم الشركات الاخرى المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.
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