انخفاض إصابات كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم بواقع 742 إصابة جديدة وهو المعدل اليومي الأقل منذ الرابع من حزيران الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 597775، موضحة أنه تم تسجيل خمس وفيات فقط من المصابين ب‍فيروس كورونا وهو المعدل اليومي الأقل منذ أيار الماضي.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1155 إصابة جديدة بالفيروس و31 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح الإجمالي 363061 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 180 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 35443 بينما سجلت 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6246 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1590 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفاً و231 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 679.

وفي أوروبا أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1466 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 365 ألفاً و768 إصابة تعافى منها 338 ألفاً و831 بينما توفي 6324 شخصاً.

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