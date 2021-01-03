آخر تحديث: 2021-01-03 18:57:51
خبر عاجل
السيد نصر الله: نقول للأمريكيين والإسرائيليين، من يراهن أنه بالقتل والاغتيال والحروب والحصار والعقوبات سيمس إرادة المقاومة وتصميمها فهو واهم
خبر عاجل
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني والمهندس: المقاومة هي التي تحمي لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ضمن المعادلة الذهبية وهي التي تحافظ على حقوق لبنان وسيادته.
الأخبار

السورية للمخابز باللاذقية: خطا إنتاج بالخدمة في خربة الجوزية والحفة والغراف بالخدمة خلال أيام

التصنيفات: محليات

أنهى فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية أعمال تركيب خط جديد في مخبز قرية خربة الجوزية بدلاً عن الخط الذي تعرض للحريق وهو في مرحلة التجريب وضبط العيارات.

وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس سعيد عيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم، أن الفرع أنهى ترميم خط إنتاج واحد في مخبز الحفة وأدخله في الخدمة مع استمرار العمل لإعادة ترميم خط الإنتاج الثاني على أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.

وحول تجهيز مخبز الغراف في المنطقة السياحية الجنوبية أوضح عيسى أن المخبز سيدخل الخدمة في الأيام القليلة القادمة بعد تدارك بعض الجوانب الفنية البسيطة لإطلاق العمل فيه، مؤكداً أن هذه الأعمال ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمخابز بالمحافظة ونوعية المادة المنتجة والتخفيف من الازدحام.

كما لفت إلى أن الفرع بدأ منذ يوم أمس فتح منافذ البيع من مخابز- غزال والباسل والكورنيش- في حي مشروع الصليبة للبيع المباشر للمواطنين في إطار تسهيل آلية الحصول على المادة.

طباعة

التصنيفات: محليات

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed