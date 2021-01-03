السورية للمخابز باللاذقية: خطا إنتاج بالخدمة في خربة الجوزية والحفة والغراف بالخدمة خلال أيام
أنهى فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية أعمال تركيب خط جديد في مخبز قرية خربة الجوزية بدلاً عن الخط الذي تعرض للحريق وهو في مرحلة التجريب وضبط العيارات.
وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس سعيد عيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم، أن الفرع أنهى ترميم خط إنتاج واحد في مخبز الحفة وأدخله في الخدمة مع استمرار العمل لإعادة ترميم خط الإنتاج الثاني على أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.
وحول تجهيز مخبز الغراف في المنطقة السياحية الجنوبية أوضح عيسى أن المخبز سيدخل الخدمة في الأيام القليلة القادمة بعد تدارك بعض الجوانب الفنية البسيطة لإطلاق العمل فيه، مؤكداً أن هذه الأعمال ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمخابز بالمحافظة ونوعية المادة المنتجة والتخفيف من الازدحام.
كما لفت إلى أن الفرع بدأ منذ يوم أمس فتح منافذ البيع من مخابز- غزال والباسل والكورنيش- في حي مشروع الصليبة للبيع المباشر للمواطنين في إطار تسهيل آلية الحصول على المادة.
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