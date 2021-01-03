الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات في بيت لحم

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة “وفا”: إن سلطات الاحتلال استولت على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في موقع الشفا ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومنطقة أم الطلع في قرية أرطاس وموقع وعر أبو مهر والعقبان والمروج في قرية التعامرة شرق المدينة بهدف توسيع عمليات الاستيطان.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب بوقفه.

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