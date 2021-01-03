العثور على جثة امرأة في في مخيم الهول

تتواصل الفوضى الأمنية ضمن مخيم الهول الذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” آلاف العائلات في ظروف مأسوية ونقص الخدمات والرعاية الصحية في ريف الحسكة الشرقي، إذ عثر على جثة امرأة في أحد أقسام المخيم.

وذكرت مصادر محلية لمراسل “سانا” أنه تم العثور على جثة تعود لامرأة في القسم الخامس ضمن مخيم الهول شرق الحسكة الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، وقد تمت تصفيتها من قبل مجهولين باستخدام سلاح مسدس كاتم للصوت.

وتكررت حالات القتل خلال الفترة الأخيرة في مخيم الهول الذي تحتجز فيه واشنطن آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأسوية من جراء الفلتان الأمني والفوضى الحاصلة ضمن المخيم وانتشار السلاح إذ سجلت أكثر من حالة قتل باستخدام أسلحة كواتم صوت.

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