استشهاد يمني وإصابة آخر في صعدة

استشهد يمني وأصيب آخر بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن بينما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” استشهد يمني وأصيب آخر بقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 132 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 والجبلية والتحيتا و22 خرقاً بقصف مدفعي و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الصليف وغارتين بالقرب من ميناء الحديدة كما شن غارة على منطقة العرج بمديرية باجل، مشيراً إلى أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من عشر قذائف مدفعية منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالحديدة.

كما شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في نفسها واستهدف بغارتين منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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