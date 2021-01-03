توتال تسحب موظفيها من مشروع للغاز في موزمبيق

أعلنت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة إجلاء بعض موظفيها من مشروع غاز كبير في شمال موزمبيق بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية على بعد كيلومترات فقط من مواقعها.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشركة قولها في بيان إن “مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تقوده الشركة في موزمبيق خفض مؤقتاً من القوى العاملة في الموقع استجابة للبيئة السائدة بما في ذلك التحديات المستمرة المرتبطة بكوفيد 19 والوضع الأمني في شمال كابو دلغادو” مشيرة إلى أن حوالي ثلاثة آلاف شخص كانوا يعملون في الموقع في نهاية كانون الأول الماضي.

بدوره قال مصدر أمني في موزمبيق: إن “الشركة كانت تحاول نقل نحو مئة شخص إلى العاصمة مابوتو” مشيراً إلى أن العديد من شركات الطيران تعمل على تحديد عدد الرحلات المطلوبة لإجلاء جميع العمال الوافدين.

كما تم إبلاغ العديد من العمال المحليين بالبقاء في منازلهم بانتظار صدور أوامر أخرى حسب ما أفاد عدد من الموظفين ومصادر أمنية.

وشنّ إرهابيون مؤخراً هجمات على قرية مونجاني التي تبعد خمسة كيلومترات فقط عن موقع مشروع الغاز الخاضع لحراسة مشددة.

ووفق الحكومة في موزمبيق فإن الهجمات الإرهابية أودت بحياة أكثر من 2400 شخص وأجبرت نحو 570 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

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