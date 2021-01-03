آخر تحديث: 2021-01-03 09:44:32
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/3 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق: أكاديمية الأسد – جمعية الزهراء – الليرمون (المنطقة الصناعية )- الإنذارات بحلب من الساعة 8,00 صباحاً حتى الساعة 16,00

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