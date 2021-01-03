أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية

أعلنت الحكومة الأرمينية حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر احتجاجاً على تدخل النظام التركي في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا واذربيجان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الاقتصاد الأرمينية قولها: إن “حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد لأن البضائع التركية ليست مهيمنة على السوق في البلاد حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها”.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ نص على وقف إطلاق النار بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في حدود مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس ورفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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