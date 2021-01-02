آخر تحديث: 2021-01-03 03:55:44
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Patriarch Yaziji in New Year Mass: We pray for Syria’s peace and unity

التصنيفات: Syria.Millenium

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التصنيفات: Syria.Millenium

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