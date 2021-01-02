نشر قبل 17 ساعة

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: ليس غريباً ماتضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون