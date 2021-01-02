مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الأغوار الشمالية

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم، على الفلسطينيين في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لوكالة وفا أن مستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام في منطقة أم العبر بالأغوار الشمالية ومنعوهم من دخول المراعي.

وتواصل عصابات المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال بشكل يومي اعتداءاتها واستفزازاتها ضد الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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