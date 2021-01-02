آخر تحديث: 2021-01-03 03:55:44
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مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الأغوار الشمالية

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم، على الفلسطينيين في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لوكالة وفا أن مستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام في منطقة أم العبر بالأغوار الشمالية ومنعوهم من دخول المراعي.

وتواصل عصابات المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال بشكل يومي اعتداءاتها واستفزازاتها ضد الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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