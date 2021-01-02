الصين تتعهد باتخاذ تدابير ضرورية لحماية شركاتها

أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بعد أن بدأت بورصة نيويورك إلغاء إدراج ثلاث شركات اتصالات صينية من لائحتها مدعية أن لها علاقات عسكرية.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم الوزارة أن هذا الشكل من إساءة استغلال الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية لا يمتثل لقواعد السوق وينتهك المنطق الذي يعمل به، مضيفاً: إن ذلك لا يضر بالحقوق الشرعية للشركات الصينية فقط بل يلحق الضرر أيضاً بمصلحة المستثمرين في دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة وبالتالي سيضعف ثقة جميع الأطراف في سوق رأس المال الأمريكي.

بدورها أعلنت بورصة نيويورك الخميس الفائت أنها ستلغي إدارج الأوراق المالية لشركات (تشاينا تليكوم) و(تشاينا موبايل) إضافة إلى شركة (تشاينا يونيكوم) في غضون الأسبوع المقبل سعياً للامتثال لأمر من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية في قائمتها السوداء نهاية العام الفائت زاعمة استغلالها تسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.

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