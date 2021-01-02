القوات الجزائرية تقضي على أربعة إرهابيين
قضت القوات الجزائرية اليوم على أربعة إرهابيين خلال اشتباك مسلح في ولاية تيبازة غرب الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: إن مفرزة للجيش الجزائري اشتبكت مع مجموعة إرهابية خطيرة قرب بلدية (مسلمون) بتيبازة وتمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين وضبط العديد من الأسلحة، مشيراً إلى أن جنديين جزائريين قتلا خلال هذه العملية.
ويقوم الجيش الجزائري بملاحقة المجموعات الإرهابية في عدد من الولايات وتدمير أوكار وأسلحة تابعة لهم باستمرار للحفاظ على أمن البلاد.
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