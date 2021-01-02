(حراس الفرح).. عيون سورية (الساهرة) ليلة رأس السنة

حلب ـ مصطفى رستم

استقبل أهالي حلب رأس السنة الميلادية مرددين بكثيرٍ من التفاؤل عبارات المباركة بعام جديد يحمل معه الخير والسعادة للجميع، بعدما شهدت ساحات المدينة ومنها ساحة العزيزية اكتظاظاً معتاداً في كل عام وسط انتقادات بعض المحتفلين من عدم جدية الأخذ بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) كارتداء الكمامة، أو ترك حيز للتباعد المكاني، في المقابل طرأ تحسن طفيف من جهة وصول التيار الكهربائي إثر تقنين قاس تعيشه المدينة.

ولم تتوقف عبارة (كل عام وأنتم بخير) الأكثر تداولاً يوم رأس السنة، وسط مشاعر الأمل بعام جديد خيّم بكل فرحه على العالم، والذي طالما انتظرته الناس المثخنة من جراح عام ازدحمت فيه الأحداث العصيبة والأليمة، عام جديد خيّل للكثير أنه (أفضل)، لكن الأمر لا يعدو عن تفاؤل ممزوج بالفرح مع دخول عامٍ، ولملمة عام منصرم بكل أحداثه السعيدة أو الكارثية.

وطال سهر العيون والقلوب الفرحة باستقبال العام، فيما باتت عيون تحرس فرح الناس، منهم رجال الشرطة والأمن على الطرقات ومحاور المدينة، (لا بد ألا ننسى هؤلاء الرجال الساهرين على راحتنا وعلى فرحنا اليوم) يقول العم طوني أبي شقرة ويردف: تلك العيون الساهرة والقلوب المخلصة تركوا عوائلهم والاحتفال برأس السنة لساعات الفجر الأولى لكي يحافظوا على استقرار أمني وعدم الإخلال به في هذه الأوقات.

من جهة ثانية، تطلب الاحتفال بعيد رأس السنة استنفاراً طبياً في المشافي والمراكز والنقاط الطبية والكوادر الاسعافية من أطباء وممرضين، يتحدث الشاب رامي سواس في قسم الإسعاف عن ضرورة التواجد في هذه الأوقات لاستقبال الحالات الإسعافية ويضيف: هذا واجب إنساني قبل أن يكون واجباً مهنياً أو وظيفياً، صحيح أننا نستقبل العام الجديد خارج المنزل، وليس بصحبة العائلة لكن حين نقوم بواجبنا نشعر بالراحة لأننا ننقذ روحاً، أو نعتني بإنسان مصاب حتى الشفاء .

قليلة هي الوظائف أو المهن التي تتطلب من أصحابها قضاء رأس السنة في أعمالهم ولكن في الوقت ذاته يرى هؤلاء أن استقبال عام جديد ببهجة وفرح تنسيهم تعبهم وسهرهم المضني من أمثال ذلك قوى الدفاع المدني وفوج الإطفاء، وفريق طوارئ مؤسسة الكهرباء، وبقية الشركات الخدمية والتي تعمل من دون كلل أو ملل لكي يخرج عيد رأس السنة بأبهى حلله، وندخل معاً لعام جديد فيه كل الخير.

تصوير: صهيب عمرايا

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