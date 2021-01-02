إصابة مدنيين اثنين باعتداء النظيمات الإرهابية على قرية جورين في ريف حماة
أصيب مدنيان بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب اعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأشار المصدر إلى أن الاعتداء تسبب بجرح مدنيين اثنين أحدهما طفل ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.
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