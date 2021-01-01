استشهاد وجرح 10 يمنين بجريمة جديدة لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة
استشهد 3 يمنيين وأصيب سبعة آخرون إثر جريمة جديدة لمرتزقة العدوان السعودي استهدفوا خلالها صالة أفراح بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
ونقل موقع المسيرة عن مصادر طبية في الحديدة قولها إن الحصيلة الأولية لاستهداف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي قاعة أفراح في الحديدة هي 3 شهداء و7 جرحى.
وتواصل قوات النظام السعودي ومرتزقتها عدواناً على اليمن منذ آذار 2015 مستخدمة كل أنواع الأسلحة ما أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين وسبب دماراً هائلاً في البنى التحتية.
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