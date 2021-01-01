نابولي يعلن إصابة نجمه أوسيمين بكورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ 22 عاماً بفيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي في بيان إلى أن أوسيمين لا يعاني حالياً من أي أعراض ولم يخالط أيا من لاعبي الفريق.

وغاب المهاجم النيجيري عن الملاعب منذ تشرين الثاني الماضي بعد إصابة بخلع في كفته تعرض له خلال وجوده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعاد أوسيمين إلى إيطاليا قادماً من بلجيكا حيث سمح له ناديه بمتابعة علاجه.

وكان نابولي أنفق مبلغاً قياسياً بالنسبة للنادي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي من نادي ليل الفرنسي في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد مدة خمس سنوات مطلع الموسم الجاري.

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