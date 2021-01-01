راموس يغيب عن صفوف ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو

نشر قبل 3 يوم

مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،30 من فجر اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ٣ جنود ووقوع خسائر مادية