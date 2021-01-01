راموس يغيب عن صفوف ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيغو
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة ضيفه سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم غداً.
وشهدت القائمة التي ضمت 23 لاعباً غياب قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس بسبب شعوره بآلام في المعدة وعدم مشاركته في مران اليوم حسب العديد من التقارير الصحفية.
ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 33 نقطة متأخراً بنقطتين عن المتصدر أتلتيكو فيما يحتل سيلتا فيغو المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
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