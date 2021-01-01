استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين ببلدة معان بريف حماة

استشهد مدني من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة معان بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن لغما أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر بمدني كان يقود جراراً زراعياً في بلدة معان بريف حماة الشمالي الشرقي ما تسبب باستشهاده متأثراً بالجروح التي أصيب بها.

وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها، بينما يواصل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين الأهالي في مناطقهم وممتلكاتهم.

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