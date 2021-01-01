الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح إبطال “فيتو” ترامب بشأن موازنة الدفاع

صوّت الكونغرس الأميركي اليوم بأغلبية كبيرة لصالح إبطال “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نتائج التصويت في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون كانت 81 صوتاً مقابل 13 ليتم إقرار الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم “اعتراضات ترامب”.

وانضم معظم النواب الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين في تحد لترامب قبيل انتهاء ولايته بعدما تباهى طويلاً بأنه يحظى بدعمهم.

وكان مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين الماضي ما يعني إقرار النص نهائياً.

وعلى مدى أربعة أعوام في البيت الأبيض استخدم ترامب حقه في الفيتو تسع مرات ضد قوانين أقرها مجلسا النواب والشيوخ وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها الكونغرس في تأمين أغلبية الثلثين الضرورية لتجاوز “الفيتو” ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين أقروا بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني الرئاسية في حين يصر على رفض ذلك.

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