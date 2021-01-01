الصحة: 92 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 70 حالة ووفاة 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 70 حالة ووفاة 6 من الاصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11526 شفيت منها 5420 حالة وتوفيت 717 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ١ كانون الثاني ٢٠٢١:

الإصابات :

٢٢ في حمص

١٧ في اللاذقية

١٥ في دمشق

١١ في حلب

١١ في حماة

٩ في ريف دمشق

٧ في طرطوس

حالات الشفاء :

١٠ في دمشق

١٠ في حلب

٩ في حمص

٩ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٧ في ريف دمشق

٦ في درعا

٥ في السويداء

٤ في حماة

٣ في القنيطرة

حالات الوفاة :

٢ في دمشق

١ في طرطوس

١ في اللاذقية

١ في حمص

١ في حماة

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