كوساتشيف: المصالح الأمريكية تتعارض بشكل متزايد مع مصالح البشرية

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن المصالح الأمريكية تتعارض بشكل متزايد مع مصالح البشرية، مشيراً إلى أن واشنطن أكدت مجدداً على دورها كـ “لاعب غير اجتماعي” بتصويتها ضد إقرار ميزانية الأمم المتحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوساتشيف قوله: أكدت الولايات المتحدة مرة أخرى صفتها كلاعب غير اجتماعي بمعارضتها أمس ميزانية الأمم المتحدة التي وافقت عليها الدول الأعضاء، مضيفاً: إن الولايات المتحدة التي لم تهدأ فيها الاحتجاجات المناهضة للعنصرية رفضت دعم الميزانية لمنع تمويل المؤتمر العالمي لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب صوتت ضد ميزانية الأمم المتحدة للعام الجاري في تأكيد جديد على انحيازها السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد رفضها أن تشمل الميزانية تمويلاً لإحياء ذكرى مؤتمر دولي لمكافحة العنصرية في جنوب إفريقيا غير أن خطوتها هذه لم تلق دعماً دولياً واسعاً.

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