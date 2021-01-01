كوبا ترفض الإجراءات القسرية الأمريكية الجديدة ضدها

أعرب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عن رفضه للإجراء القسري الجديد الذي فرضته وزارة الخارجية الأمريكية ضد البنك الكوبي الدولي والهادف إلى تشديد الحصار المفروض على كوبا.

وقال رودريغيز في تغريدة له على موقع تويتر اليوم إن إدراج كيانات كوبية على القوائم السوداء يهدف إلى تعزيز الحصار الاقتصادي الذي لم يتمكن من هزيمة الثورة الكوبية منذ 62 عاماً.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية كشفت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو عن عقوبات جديدة ضد كوبا تتضمن إدراج البنك المالي الدولي الكوبي بما يسمى “القائمة السوداء” للشركات الكوبية التي يمنع الأمريكيون من التعامل معها.

وكان رودريغيز استنكر بوقت سابق محاولات الولايات المتحدة إدراج بلاده في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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