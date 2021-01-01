الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في سلفيت
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية واقتلعت أكثر من 200 شجرة زيتون.
وأفاد رئيس مجلس القرية عمر سمارة لوكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واقتلعت أكثر من 200 شجرة زيتون مزروعة على مساحة 14 دونماً تمهيداً للاستيلاء على الأرض لتوسيع عمليات الاستيطان.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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