الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على محيط تل تمر بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدوانها على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة حيث استهدفوا بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف المدينة الشمالي وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

وتعرضت ذات القرية أول أمس لعدوان مماثل من قبل الإرهابيين المتحصنين تحت حماية الاحتلال التركي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.

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