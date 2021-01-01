روسيا: 27039 إصابة و536 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 27039 إصابة جديدة و536 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا قوله في تحديثه اليومي إن “العاصمة موسكو سجلت 5907 إصابات جديدة و71 وفاة بكورونا ومدينة بطرسبورغ 3746 إصابة و75 وفاة ما يشير إلى استقرار الوضع الوبائي في المدينتين”.

ولفت المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا ارتفع إلى 3 ملايين و186336 والوفيات إلى 57555 والمتعافين إلى مليونين و580138 بعدما تماثل 25798 مريضا للشفاء”.

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