إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 10 ملايين و286 ألفاً

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 10 ملايين و286 ألفاً و709 أشخاص اليوم بعد تسجيل 380 إصابة جديدة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الهندية قولها: إن”عدد الوفيات الكلي جراء المرض ما زال ثابتاً عند 149 ألفاً و18 وفاة”.

إلى ذلك سجلت تايلاند 279 إصابة جديدة بالفيروس ووفيتين ليرتفع العدد الكلي لإصابات إلى 7 آلاف و163 فيما بلغ عدد الوفيات 63.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع عدد الإصابات إلى 61 ألفاً و769 بعد تسجيل زيادة يومية بواقع ألف و29 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 917 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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