A mass held in Mariamite Cathedral of Damascus celebrating the New Year

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 17 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 01 كانون الثاني 2021
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الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في سلفيت
مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) بهجمات في الرقة ودير الزور والحسكة
بريطانيا تنفصل عن التكتل الأوروبي وتفتح صفحة جديدة في تاريخها
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على محيط تل تمر بريف الحسكة
موسكو: اعترضنا نحو 3 آلاف طائرة اقتربت من مجالنا الجوي
إدارة ترامب تصوت ضد ميزانية الأمم المتحدة
الاحتلال يعتقل فلسطينياً في الخليل
تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي
في ذكرى انتصار الثورة الكوبية.. علاقات صداقة وتعاون متجذرة بين سورية وكوبا
روسيا والصين تؤكدان على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات