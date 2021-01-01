آخر تحديث: 2021-01-01 14:54:13
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A mass held in Mariamite Cathedral of Damascus celebrating the New Year

التصنيفات: Syria.Millenium

A mass was held in Mariamite Cathedral of Damascus on Friday marking the New Year.

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التصنيفات: Syria.Millenium

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