إعلامنا الوطني كان صوت الحق وسيبقى

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 24 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 08 كانون الثاني 2021
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الأخبار
الأمم المتحدة: اقتحام الكابيتول هو نتيجة للتحريض على العنف والكراهية
استقالة عدد من مستشاري البيت الأبيض احتجاجاً على اقتحام الكونغرس
الديمقراطيون في الكونغرس يتحركون لعزل ترامب
ميلر يدين اقتحام الكابيتول
الجيش الجزائري يضبط ويدمّر مخابىء للأسلحة والذخيرة شرق البلاد
ظريف: ترامب يشكل خطراً على أمن المجتمع الدولي
الخارجية: تزامن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سورية مع اعتداءات الإرهابيين على وسائل النقل المدنية يبرهن التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
خارجية الصين: واشنطن ستدفع الثمن لتدخلها بشؤون هونغ كونغ وتايوان
إصابة 3 يمنيين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على تعز