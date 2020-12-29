الرئيس مادورو: هناك مخططات لهجمات تعدها السلطات الكولومبية ضد فنزويلا

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن مخططات لهجمات جديدة ضد بلاده تعدها السلطات الكولومبية.

ونقلت «سانا» عن مادورو قوله في خطاب بثه التلفزيون الفنزويلي: هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريين في بلادنا بالاشتراك مع مرتزقة مدربين وبتمويل من الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام.

وكان مادورو كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بتدبير من الاستخبارات الأميركية والكولومبية.

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