الأرجنتين تبدأ التحصن باللقاح الروسي ضد كورونا

ينطلق التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا بواسطة لقاح “سبوتنيك V” الروسي في الأرجنتين، اليوم، حيث جرى توزيع اللقاح على جميع مقاطعات البلاد.

ويخطط في البداية تطعيم الأطباء العاملين في وحدات العناية المركزة، وسيكون ذلك متاحاً مباشرة في مكان العمل.

كما بدأت السلطات المحلية في المقاطعات التسجيل عبر الإنترنت للراغبين في تلقي اللقاح، وقد عبّر مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل عن رغبتهم في التطعيم.

وتتوقع الأرجنتين استلام جرعات إضافية من اللقاح الروسي في الشهرين القادمين بمقدار 5 و 14 مليوناً على التوالي، من أجل تلقيح جميع الأطباء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وأفراد الأمن، فيما سيكون التطعيم طوعياً.

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