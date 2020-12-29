مدرب تشيلسي يعلق على عودة زياش المصاب

توقع مدرب “تشيلسي” الإنكليزي فرانك لامبارد عودة الجناح المغربي المصاب حكيم زياش قريباً، مشيراً إلى أن فريقه يفتقد إبداعه بشدة.

وقال لامبارد: أعتقد أنه في وجود حكيم والطريقة التي يلعب بها كان لاعباً مؤثراً جداً فيما يتعلق بصناعة الأهداف والفرص وهز الشباك، مضيفاً: كنا نلعب بسلاسة كبيرة وقتها، نفتقد بشدة للاعبين مثله وننتظر عودته.

وعبر لامبارد عن أمله في مشاركة زياش الأحد القادم إذا أقيمت المباراة في موعدها بعد تأجيل مواجهة “مانشستر سيتي” و”إيفرتون” يوم الاثنين بسبب تقارير عن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف “سيتي”.

وخرج زياش مصاباً في عضلات الفخذ الخلفية في انتصار “تشيلسي” على “ليدز يونايتد” في الخامس من الشهر الجاري. وفاز “تشيلسي” مرة واحدة فقط في 5 مباريات بالدوري من وقتها وخسر في 3 وتعادل 1-1 مع “أستون فيلا”.

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