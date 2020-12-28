ضابط تركي متقاعد: أردوغان دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وليبيا

أكد الضابط التركي المتقاعد أحمد ياووز أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان دعم الإرهاب في سورية وليبيا مشيراً إلى أن هذا الأمر هو السبب الرئيس لمشكلات تركيا الداخلية والخارجية.

وقال ياووز في حديث لقناة “تي ال ون” التركية: لا يوجد حل لمشكلات تركيا إلا بالسعي لإنهاء الأزمة في سورية بالتنسيق مع الدولة السورية ووقف أردوغان مغامراته في سورية وليبيا.

وأضاف ياووز أن عقلية أردوغان لا يمكنها حماية مصالح تركيا في شرق المتوسط طالما أنه يعادي سورية ومصر ويتهرب من المساهمة في الحل السلمي للأزمة في ليبيا.



طباعة