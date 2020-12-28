بايدن: قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة إلى الإدارة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن قيادة وزارة الدفاع “بنتاغون” تعرقل نقل السلطة إلى إدارته المقبلة مشيراً إلى أن العديد من وكالات الأمن الوطني الأمريكي تكبدت أضراراً جسيمة خلال حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت “رويترز” عن بايدن قوله خلال إعلانه عن أعضاء فريقه الرقمي المسؤول عن التواصل مع الأمريكيين عبر منصات الإنترنت إن فريقه الانتقالي لا يحصل على المعلومات التي يحتاجها من إدارة ترامب.

وأضاف بايدن: واجهنا عراقيل من القيادة السياسية لوزارة الدفاع والحقيقة هي أن العديد من الوكالات التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا تكبدت أضراراً جسيمة، لافتاً إلى أن فريقه يتميز بخبرة واسعة في الاستراتيجية الرقمية وسيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأمريكي بطرق جديدة ومبتكرة.

وما زال ترامب مصراً على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن فيما تزداد المخاوف من احتمال امتناعه عن نقل السلطة إلى الإدارة الأمريكية المقبلة وحشد مؤيديه للقيام بأعمال عنف خلال عملية التنصيب الرئاسي في العشرين من الشهر المقبل.

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