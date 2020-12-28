ميلان يسعى خلف ريكي بويج موهوب برشلونة

قالت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية أنّ نادي ميلان الإيطالي يسعى خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل لإبرام صفقة من صفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت الشبكة إلى أنّ ميلان يريد ضم ريكي بويج لاعب البارسا على سبيل الإعارة.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميلان ليس جديدًا على هذا النوع من الصفقات، حيث حصل مؤخرًا على إبراهيم دياز مُعارًا من ريال مدريد، وديجو دالوت من مانشستر يونايتد.

وأفاد التقرير، أن انتقال بويج لدوري صعب مثل الكالتشيو ومع المُتصدر ميلان، سيزيد من سعره، ويمكن أن يُفيد برشلونة حال قرر النادي بيعه نهائيًا.



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