آخر تحديث: 2020-12-29 01:27:46
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خافيير ماسكيرانو: كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى.. أحاول أن أصبح مدرباً

التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

أكد خافيير ماسكيرانو نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة السابق أنه يطمح الدخول إلى عالم التدريب بعد إعلانه الاعتزال مؤخراً .
وقال ماسكيرانو، خلال تصريحاته لصحيفة “Líbero” الأرجنتينية: قررت الاعتزال بعد مباراة فريقي ضد أرجنتينوس، لم أعد أعيش المهنة كما كان من قبل، وكانت لدي أحاسيس غريبة عند المنافسة.
وأضاف: “كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى، لكن لا يختار المرء النهاية”، وعن خططه في المستقبل، أجاب: أحاول أن أصبح مدرباً.
ونعى ماسكيرانو وفاة مارادونا وسابيلا، وأشار إلى أن سابيلا كان بالنسبة له أكثر من مجرد مدرب، وكان كل حديث له درسا في الحياة.

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التصنيفات: رياضة,رياضة دولية

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