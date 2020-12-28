خافيير ماسكيرانو: كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى.. أحاول أن أصبح مدرباً

أكد خافيير ماسكيرانو نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة السابق أنه يطمح الدخول إلى عالم التدريب بعد إعلانه الاعتزال مؤخراً .

وقال ماسكيرانو، خلال تصريحاته لصحيفة “Líbero” الأرجنتينية: قررت الاعتزال بعد مباراة فريقي ضد أرجنتينوس، لم أعد أعيش المهنة كما كان من قبل، وكانت لدي أحاسيس غريبة عند المنافسة.

وأضاف: “كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى، لكن لا يختار المرء النهاية”، وعن خططه في المستقبل، أجاب: أحاول أن أصبح مدرباً.

ونعى ماسكيرانو وفاة مارادونا وسابيلا، وأشار إلى أن سابيلا كان بالنسبة له أكثر من مجرد مدرب، وكان كل حديث له درسا في الحياة.



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