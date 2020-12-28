استشهاد طفل بانفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في يبرود

استشهد طفل اليوم إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في يبرود بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف لمراسلة سانا أن طفلاً في العاشرة من عمره كان يقوم برفقة والده بجمع خرداوات ومواد بلاستيكية في منطقة الكورنيش التحتاني بمدينة يبرود حيث انفجر جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى إصابة الطفل إصابة بالغة نقل على إثرها إلى مشفى يبرود إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير.

وخلال الشهر الجاري أصيب شخصان بجروح خطرة في مزارع بلدتي القاسمية والريحان في الغوطة الشرقية جراء انفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وعمد الإرهابيون قبل اندحارهم إلى زرع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والأجسام الغريبة في كل مكان لحصد أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

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