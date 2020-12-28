الصحة: 105 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 8 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 51 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11138 شفيت منها 5192 حالة وتوفيت 686.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الإثنين ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات :

٢٥ في حمص

١٩ في اللاذقية

١٩ في ريف دمشق

١٧ في طرطوس

١٥ في حلب

٧ في دمشق

٣ في القنيطرة

حالات الشفاء :

١٠ في دمشق

١٠ في حلب

٩ في حمص

٦ في اللاذقية

٥ في ريف دمشق

٤ في طرطوس

٣ في السويداء

٢ في حماة

٢ في درعا

حالات الوفاة :

٣ في طرطوس

٢ في حمص

١ في دمشق

١ في اللاذقية

١ في حماة

طباعة