(العلماء المسلمين): إحراق مخيم المهجرين السوريين في شمال لبنان تصرف همجي

ندد تجمع العلماء المسلمين في لبنان بقيام بعض الأشخاص بإحراق مخيم للمهجرين السوريين في منطقة المنية شمال لبنان، مؤكداً أن هذا التصرف “همجي ولا يعبر عن حقيقة أهل الشمال اللبناني”.

وطالب التجمع في بيان له اليوم الدولة اللبنانية بإلقاء القبض على الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم والتنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين إلى وطنهم.

وفي بيان مماثل أكد تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان أن عملية إحراق مخيم المهجرين السوريين ليست جريمة ضد الإنسانية فحسب بل هي جريمة ضد لبنان والمجتمع والدولة والقيم وضد الأخوة اللبنانية السورية راسخة الجذور على مدى عقود.

وقال التجمع: نحن لا نعتبر الفاعل هو من أضرم النيران في الخيم فقط بل هو صاحب الخطاب العنصري المتصاعد ضد الأخوة السوريين والفلسطينيين وهو كل جهة محلية وإقليمية تضع العراقيل أمام عودة الأخوة السوريين إلى بلادهم وتحاول تجيير هذه القضية الإنسانية لخدمة أجندات مشبوهة، داعياً الدولة اللبنانية للكشف عن المجرمين أياً كانوا وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

وأقدم عدد من الأشخاص أول من أمس على إحراق مخيم للمهجرين السوريين في قضاء المنية ما أدى إلى تشريد مئات المهجرين ووقوع أضرار مادية كبيرة.

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