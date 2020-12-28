الكشف عن هوية منفذ تفجير ناشفيل الأمريكية والدوافع مجهولة

كشفت مصادر من شرطة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية أن السلطات تعرفت على هوية منفذ انفجار يوم عيد الميلاد في وسط المدينة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المدعي العام الأمريكي دونالد كوكران قوله: توصلنا إلى استنتاج مفاده بأن شخصاً يدعى أنتوني وارنر هو منفذ التفجير وكان موجوداً عندما انفجرت القنبلة وقتل حينها.

وأوضحت السلطات المحلية أنه تم التعرف على (وارنر 63 عاماً) من خلال تطابق الحمض النووي للعينات التي جمعت في مكان الحادث والعناصر التي قدمها أفراد أسرته.

ولم تحدد السلطات في ولاية تينيسي الدافع وراء التفجير مشيرة إلى أنها لا تستطيع حتى الآن التعليق على ما إذا كان الحادث “إرهاباً محلياً” لأنها لا تزال تحاول تحديد ما إذا كانت هناك أيديولوجية لمنفذ التفجير هي التي دفعته إلى ارتكاب فعلته أم لا.

وأفادت بأن المنزل المتنقل التابع لمنفذ الهجوم والذي كان متوقفاً في أحد شوارع أكبر مدن ولاية تينيسي انفجر فجر يوم الجمعة الماضي بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة وانفجارها بعد 15 دقيقة.

وأدى الانفجار إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالمباني في المكان ومنها مركز اتصالات تابع لـ (إيه.تي.آند. تي) ما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف المحمول والانترنت والتلفاز في وسط الولاية وبعض مناطق بأربع ولايات أخرى.

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