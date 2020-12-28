الاحتلال الأمريكي يدخل 50 آلية محملة بمعدات ومواد لوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها غير الشرعية في الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.

وأشارت مصادر محلية من قرية السويدية لمراسلة سانا إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية ويضم 50 آلية بين شاحنات وبرادات وحاملات على متنها حاويات وعدد من الصهاريج وذلك لتعزيز تواجدها غير الشرعي في ريف الحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

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