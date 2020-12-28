حزب الله: إحراق مخيم للمهجرين السوريين جريمة بحق مواطنين أبرياء

استنكر حزب الله قيام بعض الأشخاص بإحراق مخيم للمهجرين السوريين في بلدة بحنين المنية شمال لبنان واعتبر ما حصل “جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء”.

ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم منعا لتكرار هذه الحوادث المؤلمة مشددا على ضرورة المحافظة على روح التعاون والأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين في سورية ولبنان.

وأقدم عدد من الأشخاص أول أمس على إحراق مخيم للمهجرين السوريين في قضاء المنية ما أدى إلى تشريد مئات المهجرين ووقوع أضرار مادية كبيرة.

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