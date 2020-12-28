تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على خلفية كورونا
أعلن نادي مانشستر سيتي تأجيل مواجهة الفريق أمام إيفرتون المقررة مساء اليوم بالجولة الـ 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب كورونا.
وبناء على الاستشارات الطبية القوية قررت رابطة البريميرليغ بالتشاور مع مانشستر سيتي وإيفرتون تأجيل المباراة خوفاً من تفشي الفيروس بصورة أكبر.
وبعد إجراء العديد من اختبارات كورونا عانى مانشستر سيتي من عدد من الحالات الإيجابية إضافة إلى الحالات الأربع التي كانت إيجابية بالفعل في “الكريسماس” وذلك بحسب الموقع الرسمي للفريق.
وستدخل كل الحالات المصابة بالفيروس فترة من العزل وفقاً لبروتوكول الحكومة البريطانية كما سيتم غلق مقر تدريبات الفريق لفترة على أن تجري قائمة الفريق الاختبارات الخاصة بالفيروس قبل اتخاذ قرار استئناف التدريبات مرة أخرى.
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