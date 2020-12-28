ميسي: من المستحيل أن ألعب لريال مدريد

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق الكتالوني.

وخلال مقابلة أجراها ميسي مع قناة “لا سيكستا” الإسبانية قال: لا أريد أن تتلوث مسيرتي في النهاية.. لدي قصة حب مع البارسا.. سنرى كيف ستنتهي القصة.. كما أريد أن ينتهي هذا العام السيئ على الجميع وأن يكون العام المقبل أفضل للكل.

وأضاف ميسي: لا أستطيع أن أقول ما سأفعله بشأن مستقبلي، ولكن من المستحيل أن ألعب لريال مدريد.. هناك أشخاص قالوا إنه ربما سأذهب لأتلتيكو مدريد من أجل أن أكون قريباً من لويس سواريز وأنا لا أفكر في هذا الأمر إطلاقاً.

وأوضح ميسي أن قراره في الصيف كان قبل مشكلة رحيل سواريز لكنه شعر بالجنون من طريقة تعامل النادي مع سواريز مبيناً أن كل ذلك تم بطريقة خاطئة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل وأمام برشلونة خياران فقط.. إما إقناع المهاجم الأرجنتيني بتجديد عقده.. أو بيعه في كانون الثاني القادم لتجنب خسارته مجاناً خلال الصيف المقبل.

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